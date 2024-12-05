迎接超高齡社會！合庫各分行普設「存匯」及「信託」友善服務種子人員
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-05 09:21
我國將於明年邁入超高齡社會，於此同時，高齡失智者人口亦不斷攀升，合庫金控 (5880-TW) 旗下合庫銀行積極推廣高齡者、失智者及身心障礙者信託，依客戶不同階段不同需求打造解決方案，發揮信託特有的功能與效益，為打造友善服務的軟實力，於每一營業單位設置「存匯」及「信託」金融友善服務種子人員並予以專業培訓，提供更完善的金融服務。
合庫銀行主管指出，為了提升營業單位金融友善服務種子人員對於高齡者、失智者及身心障礙者 (肢障、視障及聽障) 服務品質，於今年 11 月起啟動全台北、中、南三區，共八梯次的「金融優質服務力，創造友善『心』環境」課程。
課程有別於過往講座型態，主要是透過實作課程，實際演練客戶所需的服務，包含輪椅推動操作技巧、簡單手語及圖卡溝通技能等，讓參與課程的行員於面對客戶實際需求時，能更理解客戶的需要，有妥適的應對能力，進而對客戶提升至全方位服務。此外亦透過培訓友善服務人員成為種子部隊，將學習的知識及經驗傳遞給營業單位每一同仁，讓公平待客原則能具體落實於每一服務環節。
合庫銀行連續 3 期榮獲信託 2.0 評鑑「最佳信託獎」殊榮，期許能持續運用各項信託服務守護每一個人，為客戶打造多維度資產規劃；更期望提供給客戶的不僅只是金融商品，而是一系列溫暖的服務，以實踐企業社會責任。
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