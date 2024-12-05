search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 百和興業-KY(8404)11月營收6.32億元年增率高達33.36％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15


百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6.32億元，年增率33.36%，月增率11.53%。

今年1-11月累計營收為64.35億元，累計年增率32.99%。

最新價為31.1元，近5日股價上漲8.25%，相關其 他上漲0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+672 張
  • 外資買賣超：+634 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 6.32億 33% 12%
24/10 5.66億 23% -11%
24/9 6.38億 26% -9%
24/8 7.01億 25% 11%
24/7 6.32億 31% 14%
24/6 5.55億 35% -8%

百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收百和興業-KY

相關行情

台股首頁我要存股
百和興業-KY31.1-1.27%
美元/台幣32.438-0.03%

延伸閱讀


Empty