營收速報 - 百和興業-KY(8404)11月營收6.32億元年增率高達33.36％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15
百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6.32億元，年增率33.36%，月增率11.53%。
今年1-11月累計營收為64.35億元，累計年增率32.99%。
最新價為31.1元，近5日股價上漲8.25%，相關其 他上漲0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+672 張
- 外資買賣超：+634 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|6.32億
|33%
|12%
|24/10
|5.66億
|23%
|-11%
|24/9
|6.38億
|26%
|-9%
|24/8
|7.01億
|25%
|11%
|24/7
|6.32億
|31%
|14%
|24/6
|5.55億
|35%
|-8%
百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 可偵測比PM2.5還小的細菌？工研院首創「智慧空氣採樣機器人」攜手達明布局MIT新藍海
- 華通11月LEO及NB板出貨增加 單月營收68億元改寫今年次高
- 華碩深化醫療AI落地 助攻醫院建置專屬超級運算中心
- 【量大強漲股整理】台股連日急漲後，小幅震盪，該如何選股?
下一篇