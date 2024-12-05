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鉅亨速報

營收速報 - 鴻準(2354)11月營收114.52億元年增率高達223.18％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15


鴻準(2354-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣114.52億元，年增率223.18%，月增率74.27%。

今年1-11月累計營收為605.81億元，累計年增率-15.09%。

最新價為86.5元，近5日股價上漲10.9%，相關其他電子上漲2.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5550 張
  • 外資買賣超：-11643 張
  • 投信買賣超：+524 張
  • 自營商買賣超：+5569 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 114.52億 223% 74%
24/10 65.71億 22% 17%
24/9 56.06億 -19% -17%
24/8 67.84億 -14% -13%
24/7 78.26億 4% 31%
24/6 59.79億 -1% 42%

鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收鴻準

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