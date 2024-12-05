營收速報 - 宏泰(1612)11月營收7.44億元年增率高達43.41％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15
今年1-11月累計營收為61.51億元，累計年增率13.06%。
最新價為35.1元，近5日股價上漲1.89%，相關電器電纜下跌-3.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+551 張
- 外資買賣超：+551 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|7.44億
|43%
|27%
|24/10
|5.84億
|23%
|23%
|24/9
|4.76億
|4%
|-6%
|24/8
|5.04億
|-26%
|-10%
|24/7
|5.58億
|12%
|-17%
|24/6
|6.75億
|20%
|42%
宏泰(1612-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。太陽能電纜及通信線纜之製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 可偵測比PM2.5還小的細菌？工研院首創「智慧空氣採樣機器人」攜手達明布局MIT新藍海
- 華通11月LEO及NB板出貨增加 單月營收68億元改寫今年次高
- 華碩深化醫療AI落地 助攻醫院建置專屬超級運算中心
- 【量大強漲股整理】台股連日急漲後，小幅震盪，該如何選股?
上一篇
下一篇