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鉅亨速報

營收速報 - 宏泰(1612)11月營收7.44億元年增率高達43.41％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15


宏泰(1612-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7.44億元，年增率43.41%，月增率27.41%。

今年1-11月累計營收為61.51億元，累計年增率13.06%。

最新價為35.1元，近5日股價上漲1.89%，相關電器電纜下跌-3.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+551 張
  • 外資買賣超：+551 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7.44億 43% 27%
24/10 5.84億 23% 23%
24/9 4.76億 4% -6%
24/8 5.04億 -26% -10%
24/7 5.58億 12% -17%
24/6 6.75億 20% 42%

宏泰(1612-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。太陽能電纜及通信線纜之製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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