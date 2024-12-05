轉貸族救星！將來銀行房貸利率2.4%起 不怕貸不到

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 11:53

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進入年底資金需求旺季，多家銀行因央行調升存準率、房貸水位逼近銀行法 72-2 條上限，加上仍在消化新貸購屋案件，受理房貸業務進度顯著放緩，讓不少具非購屋資金需求的轉貸族也被錯殺。純網銀將來銀行對此表示，年底前提供 2.4% 起、申貸成數最高 8 成的優惠專案。

將來銀行說，無論是首購族，有房無貸的非首購族，或是資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸、以房屋融資的族群均可申請，撥款免等待。

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將來銀行特別分析，在 2021 年至 2022 年初辦理房貸的民眾至今已歷經央行 6 度升息，利率至少抬高了 3.5 碼 (0.875 個百分點)，但卡在 3 年綁約期不利於順利轉貸，好不容易解禁卻又面臨多家銀行房貸業務大排長龍、受理進度顯著放緩，眼看全台房貸負擔率已攀升至 46.02%，收入幾乎一半要拿去繳房貸，將來銀行本著普惠金融原則，將沒有實體分行而省下營運成本的回饋給客戶，盼快速有效降低國人的房貸負擔。

房貸負擔率是指房貸的月還款金佔家庭月收入的比率，據內政部統計，截至今年第二季止，六都幾乎都處在負擔能力「偏低」甚至「過低」等級，其中台北市高達 70.69%，家庭月收入超過 7 成用以償還房貸；新北市 59.67% 次之，中市、竹縣、桃園也分別有 54.83%、40.78%、39.48% 的水準，顯見過重房貸負擔已明顯排擠國人日常生活支出，並非台灣之福。