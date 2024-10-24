鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至275元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由285元下修至275元，調降幅度3.51%。其中最高估值340元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀2位。
艾利科技今(24日)收盤價為206.575元。近5日股價下跌3.51%，標普指數下跌1.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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