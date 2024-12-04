慧洋-KY 11月營收創9個月低點 這樣分析貿易關稅戰、紅海戰事變化

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-04 17:45

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散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日公布 11 月合併營收為 15.19 億元，年減 0.36%，創 9 個月來單月低點，自結稅前盈餘 2.86 億元，年增 66.66%，每股盈餘 (EPS)0.38 元，累計前 11 月稅前盈餘 55.65 億元，年增 143.21%，每股盈餘 7.46 元。

慧洋說明，第四季以來因北美穀物出口不如預期、中國原物料需求減少，運價指數下滑。

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不過，隨著美國大選結果底定，對全球貿易與關稅政策將逐漸明確，市場預期若美國提升對中關稅，可望帶動一波提前拉貨潮，而後續貨物的轉運，可能增加船舶航行天數，有利推升運價。

另一方面，中東一帶邊境衝突已簽訂停火協議，美國對俄烏戰爭態度轉趨積極，即便紅海復航縮短航程將衝擊運價，但戰後重建對煤鐵礦砂等原物料需求量大，停戰也有助貿易活絡。

整體來看，慧洋認為，目前航運市況多空交織，後續變化審慎因應。

在船隊布局上，慧洋今年已完成交付 4 艘新造節能船舶並投入營運，平均毛利率達 50% 以上，明年第四季再交付 2 艘，現新造船訂單共 13 艘。

同時，慧洋今年公告將處分 4 艘老舊船舶，其中 1 艘最晚預計明年農曆年前認列入帳。