永續金融先行者聯盟成果驗收 金控對高碳排企業完成議合逾9成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 18:14

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玉山金 (2884-TW) 擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，今 (4) 日舉辦第 2 屆成果發表會，與第一屆相比，第二屆聯盟成員新增兆豐金，有助聯盟金融影響力進一步擴大。在綠色採購面，聯盟 2023 年綠色採購總金額約新台幣 29 億元、年成長近 65%。截至 2023 年底，各金控對高碳排企業完成議合比例平均近 92%，此外，促使高碳排企業訂定 2050 減碳目標比例平均達 64%。

金管會副主委陳彥良親自出席指導第二屆永續金融先行者聯盟成果發表，他致詞時表示，永續 ESG 已成為現今的趨勢，從自願到強制、選修到必修，將讓綠色金融如火車般持續往前，身為金融人，不單單只是做企金、消金，也要讓金融回饋普羅大眾或弱勢族群，並將資金引導到綠色方向。

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2023 年各金控發展的永續應用或分析工具共計 12 項，其中包括玉山推出「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」、國泰推出「陽光綠益債務型 STO」、中信於個金網頁設置「永續 ESG 專區」、元大於網頁建置「年輕世代金融素養專區」、第一推出「消費碳足跡查詢」服務；2024 年規劃發展 9 項工具，包括開發綠色金融商品、應用工具及應用程式、推動減碳服務等。

玉山金總經理陳茂欽表示，玉山今年於 COP29 周邊會議中，向各界分享台灣永續金融先行者聯盟的合作機制與永續作為，透過金管會、各金融產業公會、金融機構的共同努力，加速推動台灣金融業減碳轉型的重要基礎工程，並呼應 COP29「In Solidarity for a Green World」的主題，展現台灣公私部門團結合作應對氣候危機的行動力，也讓世界看見台灣。

此外，先行者聯盟作為政府與金融業者之間重要政策的諮詢平台，2024 年聯盟季會中針對「金融機構防漂綠參考指引」、「節能服務業 (ESCO) 專案貸款推動」及「綠色及轉型金融行動方案」等重要政策進行了雙向討論，讓主管機關在擬訂政策時可以聽取金融業者的實務建議，同時也讓業者更加了解主管機關政策推動的方向，協力政府與企業共同推動淨零轉型，引導資金支持永續基礎建設及低碳技術的發展。