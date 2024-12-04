路透調查：歐元前景疲弱 但暫時不至於與美元平價

鉅亨網編譯許家華 2024-12-04 11:30

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由於法國極右翼和左翼政黨對總理米歇爾 · 巴尼耶提出不信任動議，法國政府週三恐面臨崩潰，歐元幾乎不可能挽回自 9 月底以來近 6% 的跌幅。

歐元區的成長擔憂以及歐洲央行 (ECB) 未來幾個月可能進一步降息的預期，導致歐元在 11 月底跌至兩年低點 1.03 美元。

利率期貨市場目前預期，ECB 明年底前降息超過 1.5 個百分比，是市場預期美國美聯儲 (Fed) 降息幅度的兩倍，Fed 降息預期因美國通膨風險復甦而下降。

當前歐元交易價約兌 1.05 美元。根據 12 月 2 日至 3 日的路透社調查，近 70 位貨幣策略師的中位數預測顯示，歐元三個月後交易價仍約 1.05 美元，六個月後將下降 1% 至約 1.04 美元，均顯著低於 11 月調查的 1.10 美元 (三個月後) 和 1.11 美元 (六個月後)。

拉巴銀行外匯策略主管簡 · 傅利表示：「歐元脆弱的原因明顯，與法國和德國面臨的結構性和政治問題密切相關。關鍵問題是這些問題是否會僅限於法國，還是會擴散。」

不會與美元平價

只有少數策略師預測，歐元在六個月內將達到或低於美元平價。上一次發生此情況是在 2022 年 9 月至 11 月期間，當時歐元大多交易價低於美元。

當被問及歐元在未來三個月內達到平價的機率時，近 60% 的受訪者（42 人中有 24 人）表示「低」。

富國銀行的宏觀策略師艾瑞克 · 尼爾森指出：「在接下來的幾個月中，雖然有很多因素，特別是地緣政治因素，可能會推動歐元明年跌破平價，但目前市場對歐元的悲觀情緒已經相當極端，歐元達到平價的可能性相對較低。」

然而，仍有 18 位受訪者認為，歐元在二月底前達到平價的機率「高」或「非常高」。

在另一項針對涵蓋歐元區及 ECB 政策的經濟學家調查中，近 90% 的受訪者（39 人中有 34 人）表示，當選川普總統提出的關稅將在未來幾年內顯著影響歐元區經濟。

MUFG 的高級貨幣分析師李 · 哈德曼表示：「如果川普在明年初威脅對歐盟實施更高的關稅，或者如果 ECB 加快降息步伐——如在接下來的三個月內大規模降息 50 個基點——那將使歐元兌美元走低，甚至可能跌破平價。」