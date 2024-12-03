00632R因執行反分割 於12/4至12/10暫停交易

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 19:39

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元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 於 10 月 17 日召開受益人會議，會議決議同意進行反分割，將自 12 月 4 日至 12 月 10 日停止初級市場申贖及次級市場交易，以 12 月 11 日為新受益權單位數上市買賣之基準日，恢復交易及申贖。

根據基金信託契約及公開說明書相關規範，反分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過時之反分割後每受益權單位淨值，應大於或等於初次發行價格 20 元。由於受益人會議當日 00632R 收盤淨值為 3.26 元，因此以 7 倍作為執行之反分割倍數。

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元大投信指出，00632R 於 2014 年 10 月掛牌，是與元大台灣 50(0050-TW) 搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化，考量市場習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值波動，因此透過受益人會議決議是否進行反分割。

進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市 ETF 買賣價格未滿 50 元時，採 0.01 元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的 ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。