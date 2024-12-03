00632R因執行反分割 於12/4至12/10暫停交易
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 19:39
元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 於 10 月 17 日召開受益人會議，會議決議同意進行反分割，將自 12 月 4 日至 12 月 10 日停止初級市場申贖及次級市場交易，以 12 月 11 日為新受益權單位數上市買賣之基準日，恢復交易及申贖。
根據基金信託契約及公開說明書相關規範，反分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過時之反分割後每受益權單位淨值，應大於或等於初次發行價格 20 元。由於受益人會議當日 00632R 收盤淨值為 3.26 元，因此以 7 倍作為執行之反分割倍數。
元大投信指出，00632R 於 2014 年 10 月掛牌，是與元大台灣 50(0050-TW) 搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化，考量市場習慣的交易價格區間，為使市價更貼近基金淨值波動，因此透過受益人會議決議是否進行反分割。
進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市 ETF 買賣價格未滿 50 元時，採 0.01 元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的 ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。
元大投信提醒，00632R 是以臺灣 50 指數單日反向報酬 1 倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合證券交易所訂適格條件之投資人始得交易，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。
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