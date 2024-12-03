營收速報 - 羅昇(8374)11月營收4.14億元年增率高達77.61％
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 17:15
今年1-11月累計營收為32.90億元，累計年增率15.96%。
最新價為130元，近5日股價下跌-1.92%，相關電機機械下跌-2.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-500 張
- 外資買賣超：-492 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.14億
|78%
|1%
|24/10
|4.11億
|80%
|18%
|24/9
|3.48億
|25%
|-13%
|24/8
|4.00億
|57%
|61%
|24/7
|2.48億
|0%
|-3%
|24/6
|2.55億
|2%
|-5%
羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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