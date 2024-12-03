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鉅亨速報

營收速報 - 同亨(5490)11月營收1.20億元年增率高達145.23％

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 17:15


同亨(5490-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.20億元，年增率145.23%，月增率-21.42%。

今年1-11月累計營收為12.68億元，累計年增率91.72%。

最新價為26.3元，近5日股價下跌-3.34%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-28 張
  • 外資買賣超：-28 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.20億 145% -21%
24/10 1.52億 69% 56%
24/9 9,744萬 45% 7%
24/8 9,071萬 1% -19%
24/7 1.12億 145% -5%
24/6 1.18億 171% -29%

同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收同亨

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