營收速報 - 同亨(5490)11月營收1.20億元年增率高達145.23％
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 17:15
今年1-11月累計營收為12.68億元，累計年增率91.72%。
最新價為26.3元，近5日股價下跌-3.34%，相關電腦及週設類指數上漲0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-28 張
- 外資買賣超：-28 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.20億
|145%
|-21%
|24/10
|1.52億
|69%
|56%
|24/9
|9,744萬
|45%
|7%
|24/8
|9,071萬
|1%
|-19%
|24/7
|1.12億
|145%
|-5%
|24/6
|1.18億
|171%
|-29%
同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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