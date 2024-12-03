美國擴大半導體出口管制 中國多家上市公司回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-03 14:00

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美國商務部周一（2 日）發布了新的對華半導體出口管制措施，進一步加嚴對半導體製造設備、記憶體晶片等物項的出口管制，並將 136 家中國實體增列至出口管制「實體清單」。

據《第一財經》周二報導，這些實體多與半導體製造設備相關，涵蓋了塗膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、清洗、去膠、離子注入、CMP、封裝測試等半導體設備大部分領域。

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被列入清單的部分上市公司周二作出了回應。

華大九天表示，公司及相關子公司被列入實體清單。根據美國《出口管理條例》的規定，被列入「實體清單」的企業，採購管制物項，供應商需事先向美國商務部申請出口許可證。針對被列入「實體清單」可能發生的風險，公司正在積極因應。

中科飛測說，在四、五年前已經提前布局，主要就零件生產製造和銷售兩方面。「我們的關鍵零件已經實現全自產，銷售區域也主要面向國內市場。這次外部管制預計不會對公司有較大影響。」中科飛測相關負責人說。

半導體設備公司北方華創表示，近幾年主要圍繞供應鏈可控，布局發展。「目前公司營收的 90% 在中國市場，海外市場還不到 10%，預計本次影響較小。」北方華創相關負責人說。

拓荊科技回應稱，公司關注到了本次「實體清單」，預計對公司經營影響較小。「公司銷售區域以國內為主。另外，針對關鍵零件和材料，公司有多個供貨源，也有一定備貨，以保障供應鏈穩定。」

南大光電回應稱，沒有實質性影響，可能會有少量零件採購受限，但公司已有備貨，也將做國產替代。目前公司的原材料主要由國內供應。