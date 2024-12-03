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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.16元，預估目標價為49.13元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.16元，其中最高估值1.71元，最低估值-0.55元，預估目標價為49.13元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.71(1.71)3.34.35
最低值-0.55(-0.47)0.41.69
平均值0.23(0.34)1.242.82
中位數-0.16(-0.13)0.922.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值209,112,910214,159,000219,094,020
最低值190,730,000193,280,000195,842,000
平均值201,012,430205,047,220205,927,160
中位數201,020,000205,160,000204,386,320

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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