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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為28.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.79元，其中最高估值7.18元，最低估值3.69元，預估目標價為28.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.18(7.18)6.477.054.86
最低值3.69(3.69)3.093.64.86
平均值4.89(4.88)4.785.314.86
中位數4.79(4.7)4.975.474.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值195.79億208.86億193.86億166.48億
最低值161.56億123.74億138.71億166.48億
平均值180.89億174.89億173.86億166.48億
中位數183.00億180.38億187.00億166.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.81-2.530.015.71-13.54
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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