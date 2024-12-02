〈台幣〉亞幣全面跳水 一度貶破32.6元關卡探近4個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-02 20:17

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台股今 (2) 日強勢走高，終場大漲 474 點，新台幣兌美元匯率則跟隨主要亞幣重貶，一度摜破 32.6 元關卡，呈現股匯不同調，不過，在央行適時進場穩匯下，終場貶勢略見收斂，以 32.598 元作收，貶值 1.41 角，仍為近 4 個月來的新低。

匯銀人士指出，出口商通常在月底有實質拋匯需求，時序進入 12 月，少了出口商力道，外資也站在美元買方，使得新台幣匯率終止連二升，盤中一度下探 32.618 元，貶值多達 1.61 角，終場收在 32.598 元，貶值 1.41 角，為今年 8 月 8 日以來的最低點。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.57%，歐元貶值 0.73%，韓元重挫 0.68%，新加坡幣重貶 0.54%，人民幣亦狂貶 0.49%，新台幣貶值 0.43%，日元貶值 0.17%。