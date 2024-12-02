MicroStrategy創辦人：微軟若全力投資比特幣 公司市值可增5兆美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-02 17:20

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MicroStrategy(MSTR-US) 董事長兼比特幣看漲者塞勒 (Michael Saylor) 告訴微軟 (MSFT-US) 董事會，如果微軟全力押注比特幣，其市值可能會增加近 5 兆美元。

在向微軟董事會進行的一次 3 分鐘的演講中，塞勒用了 44 頁簡報，來說明比特幣是一家公司帳簿上「表現最好的非相關資產」。

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塞勒在 12 月 1 日分享的一段影片中開場說道：「微軟不能錯過下一波科技浪潮，而比特幣就是這一浪潮。」

他補充說：「如果你這樣做，你的股價就會增加數百美元。您可以創造數兆美元的企業價值。你可以消除股東的風險。」

Saylor 在他的演講稿中聲稱，如果微軟使用其所有的財務和債務以及所有的現金流、股息支付和股票回購資金來購買比特幣，那麼未來 10 年，比特幣可能會使微軟的股價上漲 584 美元，屆時 1 枚比特幣將價值 170 萬美元。

今年迄今，比特幣已飆升 120%，價格直逼 10 萬美元。自 2020 年以來，Saylor 的 MicroStrategy 已購買了 386700 個比特幣，總花費達 219 億美元，目前公司擁有的比特幣價值已近 376 億美元。