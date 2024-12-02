〈車市〉年底衝買氣 11月掛牌數月增17.9% 但前11月僅三家車商正成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 19:00

‌



國內 11 月新車掛牌數出爐，單月銷售 39181 台，月增 17.9%，但年減 10.1%，前 11 月總掛牌數 416528 台，年減 4%，前十大車商中僅 Benz、BMW 和中華車 (2204-TW)MG 正成長。

進入 12 月傳統旺季衝刺期，多數車商目標全年挑戰 45 萬台規模，但有車商不諱言，上半年房市的熱絡買氣，的確排擠了車市購買力。

‌



11 月新車掛牌 39181 台，月增 17.9%，年減 10.1%，三大進口車商二增一減，LEXUS 年增 5% 達 2241 台，排名第三，僅次於 TOYOTA、HONDA，BMW 達 2138 台，年增 74.7%，Benz 則下滑至 1878 台，年減 24.7%。

累計前 11 月，總車市規模 416528 台，年減 4%，十大車商中 Benz 達 24555 台，年增 7.6%，BMW 18675 台，年增 14.4%，MG 15079 台，年增 24.2%，是少數成長的品牌，多數品牌較去年同期衰退，其中，HONDA、裕日車 (2227-TW)NISSAN 和中華 MITSUBISHI 減幅均逾 10%。

和泰車 (2207-TW)TOYOTA 表示，為衝刺 12 月銷量，旗下熱門車款 COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、SIENTA、VIOS 買就送原價 22990 元象印烘烤微波爐，再享最高 70 萬 0 利率，以及 5 年 14 萬公里延長保固。