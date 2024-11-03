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中國車市回溫激勵車用LED需求 台廠車燈供應鏈營運漸回溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-03 10:20

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中國車市回溫激勵車用LED需求 台廠車燈供應鏈迎紅光。(圖：shuttetstock)

中國 9 月乘用車銷量年增 4.3%，終結連續五個月下滑，加上各地陸續放寬購車限制，帶動車用 LED 需求回溫，研調機構 TrendForce 預估，2024 年全球車用照明市場規模可望達到 373.95 億美元，汽車製造商積極導入自適應性頭燈（ADB）、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈等新技術，有望帶動台廠 LED 供應鏈營運回溫。

中國政府今年陸續推出刺激車市措施，包括天津釋出 4 萬個購車指標、各地放寬購車限制，以及提供最高 2,800 美元電動車購置補貼，特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪、理想等車廠 9 月銷量創新高。


車市回暖也反映在 LED 需求，由於車用電子化趨勢持續，包含頭燈、尾燈、氛圍燈等車用 LED 需求可望同步升溫，TrendForce 分析，2024 年 LED 頭燈在全球傳統乘用車滲透率將達 75%，電動車更高達 96%。

隨著 Micro/Mini LED 導入自適應性頭燈，到 2028 年 Micro/Mini LED 像素模組市場產值將突破 9 億美元，並帶動頭燈 LED 市場產值達 32.35 億美元，頭燈成品市場產值則上看 311.01 億美元，自適應性頭燈滲透率預期 2028 年可達 21.7%。

台廠方面，富采 (3714-TW)、億光 (2393-TW) 等 LED 廠商第三季營運已見回溫；億光表示，車用 LED 市場需求持續成長，但供應商不多，加上公司持續增加高價值產品比重，明年營運動能可期；艾笛森 (3591-TW) 更計畫明年擴大車用元件投資，預期可望提升毛利率至 20%。

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