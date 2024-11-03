中國車市回溫激勵車用LED需求 台廠車燈供應鏈營運漸回溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-03 10:20

‌



中國 9 月乘用車銷量年增 4.3%，終結連續五個月下滑，加上各地陸續放寬購車限制，帶動車用 LED 需求回溫，研調機構 TrendForce 預估，2024 年全球車用照明市場規模可望達到 373.95 億美元，汽車製造商積極導入自適應性頭燈（ADB）、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈等新技術，有望帶動台廠 LED 供應鏈營運回溫。

中國政府今年陸續推出刺激車市措施，包括天津釋出 4 萬個購車指標、各地放寬購車限制，以及提供最高 2,800 美元電動車購置補貼，特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪、理想等車廠 9 月銷量創新高。

‌



車市回暖也反映在 LED 需求，由於車用電子化趨勢持續，包含頭燈、尾燈、氛圍燈等車用 LED 需求可望同步升溫，TrendForce 分析，2024 年 LED 頭燈在全球傳統乘用車滲透率將達 75%，電動車更高達 96%。