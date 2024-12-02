營收速報 - 光聯(5315)11月營收1.60億元年增率高達68.24％
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 18:15
今年1-11月累計營收為13.88億元，累計年增率-5.04%。
最新價為22.55元，近5日股價上漲2%，相關光電類指數下跌-1.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+213 張
- 外資買賣超：+148 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.60億
|68%
|7%
|24/10
|1.49億
|55%
|14%
|24/9
|1.31億
|30%
|-5%
|24/8
|1.37億
|14%
|10%
|24/7
|1.25億
|-6%
|1%
|24/6
|1.23億
|-20%
|-11%
光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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