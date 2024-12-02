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鉅亨速報

營收速報 - 牧德(3563)11月營收2.09億元年增率高達183.97％

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 15:15


牧德(3563-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2.09億元，年增率183.97%，月增率13.84%。

今年1-11月累計營收為13.19億元，累計年增率-21.94%。

最新價為392元，近5日股價下跌-4.72%，相關光 電 業下跌-0.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-97 張
  • 外資買賣超：-82 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 2.09億 184% 14%
24/10 1.84億 102% 43%
24/9 1.29億 20% 21%
24/8 1.07億 -24% -4%
24/7 1.11億 -33% 5%
24/6 1.05億 -45% 0%

牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收牧德

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