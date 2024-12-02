營收速報 - 牧德(3563)11月營收2.09億元年增率高達183.97％
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 15:15
今年1-11月累計營收為13.19億元，累計年增率-21.94%。
最新價為392元，近5日股價下跌-4.72%，相關光 電 業下跌-0.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-97 張
- 外資買賣超：-82 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|2.09億
|184%
|14%
|24/10
|1.84億
|102%
|43%
|24/9
|1.29億
|20%
|21%
|24/8
|1.07億
|-24%
|-4%
|24/7
|1.11億
|-33%
|5%
|24/6
|1.05億
|-45%
|0%
牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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