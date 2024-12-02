營收速報 - 德律(3030)11月營收4.46億元年增率高達43.68％
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 18:15
今年1-11月累計營收為58.25億元，累計年增率56.52%。
最新價為127.5元，近5日股價下跌-8.27%，相關其他電子下跌-2.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1679 張
- 外資買賣超：-1535 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-146 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.46億
|44%
|-13%
|24/10
|5.15億
|83%
|-8%
|24/9
|5.58億
|60%
|5%
|24/8
|5.30億
|24%
|-2%
|24/7
|5.38億
|113%
|4%
|24/6
|5.17億
|67%
|-4%
德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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