營收速報 - 德律(3030)11月營收4.46億元年增率高達43.68％

(獨家)新鉅科出售后里中科園區廠房12/18開標 需廠急切的半導體廠可望拿下

不是順達、加百裕(BBU)，不是華星光、眾達(CPO)，輝積股明年具翻倍潛力的竟是「它」！

盧布狂貶至32個月低普丁試圖安撫市場 美媒：匯率暴跌對俄國是把雙面刃