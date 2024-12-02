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鉅亨速報

營收速報 - 德律(3030)11月營收4.46億元年增率高達43.68％

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 18:15


德律(3030-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.46億元，年增率43.68%，月增率-13.39%。

今年1-11月累計營收為58.25億元，累計年增率56.52%。

最新價為127.5元，近5日股價下跌-8.27%，相關其他電子下跌-2.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1679 張
  • 外資買賣超：-1535 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-146 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.46億 44% -13%
24/10 5.15億 83% -8%
24/9 5.58億 60% 5%
24/8 5.30億 24% -2%
24/7 5.38億 113% 4%
24/6 5.17億 67% -4%

德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收德律

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