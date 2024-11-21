春節搶便宜出國？雄獅：韓國團逆勢降價15%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 12:45

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2025 年春節假期長達 9 天，民眾對旅遊需求激增，雄獅 (2731-TW) 今 (21) 日公布銷售數據，春節寒假產品買氣熱烈，尤其長程線出團量較去年同期成長超過 2 倍，不過，日本線漲幅不到 10%，韓國線則調降近 15%，全力搶市。

雄獅觀察到，今年「生態體驗」、「古文明探索」等深度旅遊團報名人數顯著增加，如埃及、摩洛哥等非洲地區的深度探索，較疫情前成長達 20%，尼泊爾文化洗禮更成長超過 1 倍。

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但春節檔期產品團費表現不一，雄獅對少數產品進行微幅調整，亞非線與去年同期相比，平均漲幅約 10%，歐洲線與去年持平，日本線漲幅不到 10%，韓國線甚至調降近 15%。

雄獅為衝刺年底前的業績，即日起推出許多超值優惠，行程如「韓國賞楓團」免萬元、「馬來西亞 5 日」17999 元起、「黃金海岸遨遊 6 日」39999 元、「土耳其 8 日」全程五星免 5 萬、「美西 7 日」5.5 萬元有找。

其中，比較特別的是，雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品旅遊」，好評續推「夢幻白川鄉點燈 5 日」，入住合掌村當地民宿，每人 99000 元起，線上旅展最高再折 6000 元。