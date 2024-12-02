雄獅展店將緩 拓數位AI領域 總座：投資已超過億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 11:02

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旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 董事總經理黃信川今 (2) 日表示，目前總店數已達 26 家，預計全台總數達 30 家後，實體開店即告一段落，原因在於，消費行為正在改變，數位和 AI 將是主流，而雄獅集團投資在相關領域已超過億元，「沒有跟上絕對沒機會」。

雄獅今日宣布，斥資千萬元在台北東區商圈打造全新複合式「Lion Square」忠孝門市，在店內設置旅遊業首創的智能櫃，提供全年無休 24 小時寄取件服務，並導入集團餐飲品牌 gonna 共樂遊，成為旅行社實體店的新標竿。

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黃信川表示，此次新店點斥資超過千萬元，正式回歸台北東區商圈，主要是看準東區擁有消費實力今人的高含金量客群，長程旅遊和商務機票都是熱銷產品。

黃信川也說明，平均每家門市 1 個月約可做到 3000 萬營業額，最高甚至可達 4000 萬元，熱銷產品包括東北亞、東南亞和歐洲行程，而美加旅遊今年也異軍突起，加拿大旅遊快速崛起，成為長程旅遊新趨勢。