新加坡護照「全球最強」 今年估吸引4000名富豪移居

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-02 12:00

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新加坡以 195 個免簽國，拿下 2024 年全球「最強護照」榜首，護照的高便利度優勢，也吸引眾多富豪選擇新加坡身分，估計今年將有 4,000 名富豪選擇移居新加坡。

國際投資移民顧問機構 Henley & Partners 發布了《2024 年亨利護照指數》最新版，新加坡護照免簽的國家和地區高達 195 個，穩居榜首。

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緊隨其後的是芬蘭、法國、德國、義大利、日本、韓國和西班牙，這些國家的護照都享有 192 個免簽國。

亨利護照指數是全球護照排名的權威指標，依據護照持有人無需事先申請簽證即可前往的目的數量進行排名。

新加坡護照的高便利度，為護照持有人提供了極大的出行自由，無論是休閒旅行、親友探訪，還是商務出行，均暢通無阻。這項優勢，也是眾多富豪選擇新加坡身分認同的重要因素。

根據瑞士寶盛集團（Julius Baer）於 11 月 18 日發布的 2024 年《瑞士寶盛家族晴雨表》報告，新加坡因其優越的地理位置、穩健的經濟環境以及完善的稅務制度，成為全球富裕家族在亞洲地區的首選移居目的地。

報告預計，2024 年全年將有 4,000 名富豪選擇移居新加坡。