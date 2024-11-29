【產業概觀】BBU族群成熱門股，為什麼BBU會成標配？一文認識BBU

鉅亨研報 2024-11-29 15:41

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AI 推升對於雲端服務的應用與想像，各家廠商提高資本支出來建置，帶動高效能伺服器與資料中心的需求，先前在散熱篇我們提到，由於高效能晶片能耗高，廠商將伺服器散熱方式由風冷朝著水冷前進，因而帶動散熱廠商的商機。

當前整個資料中心也因為” 熱” 的問題，有許多成本是在開冷氣降溫上，這意味著資料中心耗電量相當高，對於電力的要求就會比一般企業機房來得高，雖然廠商多會盡力避免電力發生問題，但凡事若有個萬一，首要之務就是確定伺服器的供電無虞，這樣才能防止數據損失或系統故障，考量資料中心的空間以及方便性，這就令 BBU 出現了潛在的需求。

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﻿一、BBU 是什麼？安裝在伺服器內的鋰電池，降低伺服器斷電的風險

當手機快沒電時，我們都會隨手插上行動電源來延續手機使用，而 BBU 就像伺服器中的行動電源，當發生緊急停電時，系統就可以立即切換到 BBU 來提供短暫的電力，將當下正在運行的數據來寫入備援的硬碟當中，就可以防止資料遺失或者強制斷電可能導致晶片出現故障的情形。

理論上 BBU 多數時間雖有通電但為待命情況，通電是為了確保電池電量足夠，萬一停電時才有電力可以供應。

二、BBU 與 UPS 差在哪裡？一圖看懂關鍵差異

伺服器非 BBU 不可？不同於傳統 UPS，BBU 有著眾多的優勢，因而成為伺服器當中的首選，差異與比較如下…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、BBU 概念股有哪些？公司營收占比一次掌握