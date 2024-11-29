安集估明年模組市場轉佳 開發三業務求突破

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-29 16:48

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安集科技 (6477-TW) 今 (29) 日召開法說會，公司表示，明年一般模組市場預計將較今年好轉，但仍無法恢復至 2023 年前之盛況，公司會積極往海上型模組、光電建材與金屬列印事業推進，力求突破目前營運困境。

安集指出，今年前三季模組部門因進口模組價格競爭及客戶案場施工延遲，整體營收及獲利均較去年同期下滑，而電廠業務方面，截至今年 10 月建置容量已達 118.5MW，預計明年底可達到 128MW，看好售電收入為公司帶來穩定增長的獲利，以因應模組市場大幅萎縮，確保公司營運穩定。

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安集也積極朝三大業務方向前進，首先為海上型模組，為解決陸上光電建置限制、增加綠能容量，再加上技術突破，公司搭配旭東環保公司設計之浮台結構，成功開發海上型模組，目前示範場域興建中，未來成長潛力可期。

二則是光電建材，安集說，國外大學教授領銜 10 幾年的研究成果並擁有國內及美國日本等海外多項光電建材發明專利的大見科技，委託安集科技代工製造強固安全光電建材 Building Renforced PhotoVoltic(BRPV)，採用直流 48V 安全電壓，有效避免傳統太陽能串聯直流 1000V 帶來的拉弧 ARC、熱斑、PID 效應等火災隱患，大大提升安全性。增強優異的實用性。

安集補充，目前光電建材已初步完成第一階段的製作並進行測試及驗證中，符合國際認證及台灣製造法規。此階段的 BRPV 產品已達到可當光電建材使用，屋頂、牆面直接舖設，防火 A 級，防水，可以直接踩踏，省去維修步道加大可建面積。

此外，光電建材等級的產品具備不怕遮陰、無熱斑、無 PID 效應、無木桶效應、防止隱裂等電氣安全及物理安全特性，合乎綠色建築的使用條件，是全球首款符合建材功能：安全防火、防水、防爆、防颱 (持續 16 級強風)、防噪音等領先設計的產品，真正安全太陽能發電的光電建材。

至於金屬 3D 列印事業，安集自 2018 年開始投入金屬 3D 列印事業，在無人機零部件及高價自行車零組件開發亦大有斬獲，公司最大股東欽揚科技，今年成功開發出 MIT 金屬 3D 列印機，使集團一條龍優勢更加確立，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈，近期更接到美國無人機公司之重要零部件小量產單，為多年的耕耘開創新局。