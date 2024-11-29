鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.42元，預估目標價為697.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-29 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.67元下修至19.42元，其中最高估值20.27元，最低估值17.15元，預估目標價為697.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|20.27(20.27)
|30.43
|31.34
|最低值
|17.15(17.15)
|23.33
|25.71
|平均值
|19.36(19.39)
|25.09
|28.91
|中位數
|19.42(19.67)
|24.59
|29.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|103,601,620
|131,855,000
|142,572,340
|最低值
|99,324,000
|114,985,000
|123,631,000
|平均值
|101,882,500
|120,052,670
|132,911,310
|中位數
|102,126,000
|118,399,000
|132,527,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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