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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.42元，預估目標價為697.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.67元下修至19.42元，其中最高估值20.27元，最低估值17.15元，預估目標價為697.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值20.27(20.27)30.4331.34
最低值17.15(17.15)23.3325.71
平均值19.36(19.39)25.0928.91
中位數19.42(19.67)24.5929.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值103,601,620131,855,000142,572,340
最低值99,324,000114,985,000123,631,000
平均值101,882,500120,052,670132,911,310
中位數102,126,000118,399,000132,527,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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