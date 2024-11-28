智邦 & 友訊創高，兆勁強勢，再來就是「網通超級英雄」接棒演出

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 18:00

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台股回測跌破季線，不過季線上揚有支撐力道，今天拉出下影線，有初步止跌訊號，明天站穩今天高點就完成正式止跌，會再度挑戰上方均線反壓，由於月線下彎，這時候上漲都先視為反彈，盤勢還是以區間震盪為主，要操作可以，建議短線操作，有獲利要放口袋，要留意均線乖離率，不要過度追價，不習慣短線操作的朋友，則觀望即可，控制風險，一切不用預設立場，紀律執行就對了。

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網通尖兵 - 兆勁，上周邀請 200 名投資朋友當見證人，股價連續創高，短期均線乖離大，把獲利放口袋，持股 16~18.5 元，獲利 + 15%，拉回找佈局機會，先佈局網通超級英雄，繼續搶錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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