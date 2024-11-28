智邦&友訊創高，兆勁強勢，再來就是「網通超級英雄」接棒演出
鉅亨網新聞中心 2024-11-28 18:00
台股回測跌破季線，不過季線上揚有支撐力道，今天拉出下影線，有初步止跌訊號，明天站穩今天高點就完成正式止跌，會再度挑戰上方均線反壓，由於月線下彎，這時候上漲都先視為反彈，盤勢還是以區間震盪為主，要操作可以，建議短線操作，有獲利要放口袋，要留意均線乖離率，不要過度追價，不習慣短線操作的朋友，則觀望即可，控制風險，一切不用預設立場，紀律執行就對了。
大華國際投顧蘇建豐指出，船票果然降價了，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 以及萬海 (2615-TW) 跌破月線，蘇建豐上週就提醒大家，貨櫃供過於求，產業趨勢向下，殖利率高也敵不過產業趨勢，建議賣出，不要跟著消息進出，這就是紀律。
網通產業持續成長，股價低位階，開始低檔轉強，才是好標的。領頭羊，智邦 (2345-TW) 創高，友訊 (2332-TW) 創高，神準 (3558-TW) 強勢，兆勁 (2444-TW) 強勢；後面可留意，譁裕 (3419-TW)，智易(3596-TW)，仲琦(2419-TW)，明泰(3380-TW)，中磊(5388-TW)，台揚(2314-TW) 等。
網通尖兵 - 兆勁，上周邀請 200 名投資朋友當見證人，股價連續創高，短期均線乖離大，把獲利放口袋，持股 16~18.5 元，獲利 + 15%，拉回找佈局機會，先佈局網通超級英雄，繼續搶錢。
蘇建豐繼續佈局【網通超級英雄】，盤勢震盪，提供布局好機會，盤勢止穩，股價就要噴出，大家不要錯過。
史上最強中華隊，奪冠創歷史紀錄！中華英雄寫下成功奪金，非常值得慶祝，台股也有３檔超級英雄股即將發威！讓蘇建豐帶你一起布局被人低估的超級英雄股，在年底為自己的財富再次添金。
超級英雄股 1 網通進入成長爆發期
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
智邦 & 友訊創高，兆勁強勢，再來就是「網通超級英雄」接棒演出
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