鉅亨網新聞中心 2024-11-26 18:00

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台股一如預期在月線和季線來回震盪，月線還未翻揚之前，就是耐心等待，不需要過度積極進出，等待站穩月線才轉為回升行情，再開始擴大操作，當然個股位階不同，要短線操作的話，不要過度追價，佈局低檔轉強的個股，更加安全，上漲空間更大。

大華國際投顧蘇建豐指出，輝達黃仁勳開金口，點名車用，機器人，無人機，今天相關概念股應聲上漲，不過這些族群，上面套牢賣壓大，操作上要謹慎；市場資金聚焦 BBU，AI 以及網通，BBU 攻勢猛烈，不過蘇建豐不會去追價，可以操作強勢股，只是自己要設定好出場機制，控制好風險。

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蘇建豐上周就與大家分享，低位階的網通股，才是真愛，網通設備升級，5G 和 WIFI7 滲透率提升，低軌衛星成長，網通產業迎來爆發期，重點是大多數網通個股的位階不高，更有上漲空間。

網通尖兵 - 兆勁 (2444-TW)，上周邀請 200 名投資朋友當見證人，股價連續創高，短期均線乖離大，今天賣出把獲利放口袋，持股 16~18.5 元，獲利 + 15%，有拉回再找佈局機會，把資金收回佈局超級英雄，繼續搶錢。

粉絲獨享飆股 - 振發 (5426-TW)，股價創高拉回，沒有跌破短期均線，持股續抱即可，繼續搶錢。

AI 小尖兵 - 普安 (2495-TW)，股價站上月線轉強，挑戰前高，持股續抱繼續拉開獲利。

史上最強中華隊，奪冠創歷史紀錄！中華英雄寫下成功奪金，非常值得慶祝，台股也有３檔超級英雄股即將發威！讓蘇建豐帶你一起布局被人低估的超級英雄股，在年底為自己的財富再次添金。

超級英雄股 1 網通進入成長爆發期

超級英雄股 2 機殼營收步步昇

超級英雄股 3 半導體趨勢明確

賀奪冠！超級英雄凱旋歸來！，留言「+1」搶先布局「超級英雄」！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股震盪，要靠超級英雄，搶先佈局，搶先獲利。

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