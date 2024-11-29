支持石破刺激計畫 日內閣將批准920億美元額外預算

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-29 14:00

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據 NHK 報導，日本內閣將批准 13.9 兆日元（920 億美元）的額外預算，為首相石破茂的刺激計畫提供資金。

報導稱，追加預算的部分資金，將來自於溢收的 3.8 兆日元稅收，以及前一年未動用的稅金。因此，額外發行的日本公債應該不會超過 6.6 兆日元。

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公布新一籃子刺激計畫之前，石破茂曾表示他將提交比去年規模更大的額外預算，顯然有意在大選前提高自己的支持率。今年的額外預算略微超過前首相岸田文雄去年推出的 13.2 兆日元的計畫，表明石破茂試圖將支出維持在兌現其競選承諾所需的最低水準。

不過，增加額外預算也引發了對其必要性的質疑，因近期經濟成長相對穩固，是否需要進行如此大規模的支出。

2023 年，前首相岸田祭出一連串刺激計畫時，日本經濟正陷入新冠疫情以來最嚴重的萎縮。然而，今年夏天，日本經濟成長超過普遍預期，而日本央行在 3 月進入了升息階段，表明了對經濟的信心。

綜合日本媒體報導，新的額外預算將包括，拉抬日本各地經濟成長的 5.75 兆日元、對抗通膨的 3.39 兆日元、強化社會安全與政策的 4.79 兆日元、發放現金給低收入戶 4908 億日元；此外，1.03 兆日元將用於持續補貼汽油價格，3194 億日元用於降低電力和天然氣成本。