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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為128.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 20:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.59元，其中最高估值2.46元，最低估值0.54元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.46(2.46)4.847.475.08
最低值0.54(0.54)0.511.065.08
平均值1.43(1.43)2.834.265.08
中位數1.59(1.45)2.834.165.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值185.35億211.73億254.43億251.75億
最低值162.16億189.11億207.31億251.75億
平均值166.15億200.09億230.07億251.75億
中位數165.52億199.69億230.71億251.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.35-3.40-3.84-2.960.27
營業收入21.78億43.85億99.60億124.56億130.81億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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