鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為128.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-28 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對海洋(SE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.59元，其中最高估值2.46元，最低估值0.54元，預估目標價為128.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.46(2.46)
|4.84
|7.47
|5.08
|最低值
|0.54(0.54)
|0.51
|1.06
|5.08
|平均值
|1.43(1.43)
|2.83
|4.26
|5.08
|中位數
|1.59(1.45)
|2.83
|4.16
|5.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|185.35億
|211.73億
|254.43億
|251.75億
|最低值
|162.16億
|189.11億
|207.31億
|251.75億
|平均值
|166.15億
|200.09億
|230.07億
|251.75億
|中位數
|165.52億
|199.69億
|230.71億
|251.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.35
|-3.40
|-3.84
|-2.96
|0.27
|營業收入
|21.78億
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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