〈兆豐金法說〉銀行維持核心獲利動能 明年股利以現金為主

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 17:41

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兆豐金控 (2886-TW) 今 (28) 日召開第三季線上法人說明會，前 10 個月稅後淨利達 311.12 億元、每股稅後盈餘（EPS）達 2.1 元，年成長 7.9%，創歷年同期新高。總經理蕭玉美表示，明年仍將以發放現金股利為主，股票股利為輔。她強調，今年有此亮麗成績，主要來自於子公司業務轉型成功，尤其銀行核心獲利動能繼續保持。

針對明年股利政策，蕭玉美補充，實際現金股利配發比率，要待明年研擬盈餘分配時，綜合考量獲利、財務比率、股利配發穩定性、現金流量及集團業務發展需求後擬定。

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兆豐金今年前 3 季稅後淨利達 293.21 億元，EPS 達 1.98 元，年成長 8.5%，累計前 10 個月稅後淨利 311.12 億元、EPS 達 2.1 元，年成長 7.9%，穩居公股金控獲利龍頭地位。

蕭玉美強調，主要來自於子公司業務轉型成功，才有如此亮麗成績，尤其銀行子公司核心獲利動能繼續保持，今年前 3 季稅後淨利達 250.92 億元，整體放款業務年增 6%，手續費收入年增 30%，其中財管手收年增 33%，企金手收年增 51%。另外，受惠於台美利差維持高檔，SWAP 換匯收益與去年相當，整體財操收益高達 180 億元。

非銀行子公司獲利也穩健成長，其中證券子公司藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，前 3 季稅後淨利達 23.01 億元，年增 41%；票券子公司前 3 季稅後淨利達 17.17 億元，年增 13%，獲利居同業第一；產險子公司專注發展具核保利潤核心險種，今年前 3 季，稅後淨利達 3.16 億元，核心商品保費年增 16%，優質通路保費年增 16%；AMC、投信及創投等子公司亦持續保持穩健的獲利表現。