富邦證2024年投資論壇 川普2.0雖充滿不確定 仍看好AI應用領域發展
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-28 16:13
富邦證券今 (28) 日以「擁抱變革 迎接 AI 投資大未來」為題，舉辦 2024 年投資論壇，富邦證表示，美國總統大選後，國際經濟和股票市場充滿不確定性，並瀰漫觀望氣氛，但 AI 應用領域仍是後續觀察的重點。
此次富邦證活動邀請京元電子 (2449-TW)、啟碁 (6285-TW)、弘塑 (3131-TW) 和閎康 (3587-TW) 等知名企業，針對明年的產業趨勢進行深入分析。
富邦證認為，全球政經將進入全新格局，但近年推升全球股市的人工智慧相關行業發展將方興未艾，AI 應用領域仍是後續觀察的重點，同時，政策更迭對市場的影響，受到關注。
而在本場論壇中，陽明交通大學教授陳冠能也深入分析 SoIC 先進封裝技術的產業趨勢，看 3D 封裝革命性技術發展對半導體產業將帶來重大影響。
陳冠能指出，SoIC 技術突破傳統封裝限制，實現更高密度、更低功耗的晶片整合方案，可大幅提升效能並降低能耗，是半導體產業的龐大商機。
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