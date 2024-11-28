寶齡富錦新藥拿百磷穩步拓展 持續擴大全球布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-28 17:18

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寶齡富錦 (1760-TW) 今 (28) 日召開法說會，會中指出腎病新藥拿百磷的最新進展，包括在美國、日本、歐洲、韓國、泰國以及其他東南亞市場，持續擴大拿百磷的全球布局。

寶齡富錦說明，拿百磷的授權方面，美國授權夥伴雖然面臨學名藥的競爭，但由於磷結合劑將納入醫療保險綑綁支付，且有望獲得過渡性藥物附加支付 (TDAPA) 的資格，認為美國市場的銷售不會受到太大影響。

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日本市場部分，目前尚未受到學名藥挑戰，銷售呈現穩定成長；歐洲則已於 2024 年送交查驗登記，上市銷售後將進一步增加授權金收入；韓國市場方面，在原經銷商 KKKR 通知終止合作後，正在與新的經銷商洽談交接事宜。同時，寶齡富錦也同步拓展泰國及東南亞市場，持續擴大拿百磷的全球布局。

寶齡富錦進一步指出，拿百磷 1000 毫克錠片新劑型，以及新適應症預計年底前送交查驗登記與健保給付平行審查。另外，拿百磷原料藥檸檬酸鐵已送交美國 DMF，預計年產量達 100 噸，並憑藉成本優勢，有望成為美日授權夥伴的供應商。

展望未來，寶齡富錦持續以新劑型及新適應症為新藥開發主流，加速產品開發時程，並強化既有產品的市場競爭力。