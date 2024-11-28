【新台股龍捲風】川燙墨西哥，涼了可吃了嗎？漲時重勢，跌時重質

鉅亨研報 2024-11-28 16:37

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「關稅」議題我們先搶搭貨櫃航運熱潮，再將資金轉往 CPO，很多人都說華星光 (4979-TW) 不好做、看不懂怎麼操作？徐老師明確在 11 月 19 日指出是適合的買點，果真華星光破底穿，今天逆勢抗跌、股價收在最高，徐老師的贏家會員都可以做見證，為了慶祝中華隊奪冠，特別推出狂賀專案，加入抽 10 位幸運兒送【贏家會員】，先填表單再看下去 https://forms.gle/bt7R7KQYn1iorpKt6

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美股的道瓊盤中再創新高 (這不是複製貼上，道瓊高更高)，指數創高不可能是空頭行情，那斯達克與費半皆留下長下引線且日 KD 也都黃金交叉，VIX 維持平盤表示美股沒問題，Fed 最在意的 10 月核心 PCE 指數年增 2.8%(符合預期)，較前值 2.7% 略有升溫，總統大選結束數據不用再美化，如果加徵關稅反而造成通膨惡化，美國的政策真的會這麼做嗎？今天川普與墨西哥的關稅有最新消息，徐老師明確指出【項莊舞劍，意在沛公】，最了解川普的分析師─徐照興分析師 YT 節目每天都有第一手消息：https://youtu.be/l3dyqU9NTow

表格一出飆股就來！漲時重勢，跌時重質，昨天已經預告搶攻 BBU 的正崴 (2392-TW) 建議投資朋友可以先出一趟，集團作帳的神達 (3706-TW)，昨天指出將跳空缺口當防守，今天徐老師把「有賺不跑是阿呆」的名言再度提出來，此外你手中還有老 AI 而不知道該如何操作的投資朋友，一定要來 LINE@詢問徐老師，緊接著【印度版忍者龜】康全(8089-TW) 今天大漲 5.6%，康全營運以海外市場為主，其中北美市場占比三成左右，並藉由 DPU 設備，獲得印度電信業者青睞，印度電信巨頭 Jio 設定 2029 年前要達到光纖到府及 FWA 共 1 億戶的目標，後續商機非常龐大，公司也預估 Jio 近期將釋出明年訂單，今天 LINE@還有一個網通的比較表，絕對不能錯過！

外資佈建空單，用鬼故事壓台股，川普的準政府效率部長─拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 在社群平台 X 上表示，拜登政府通過「晶片法」、提供半導體製造業者的補貼是「浪費」，台積電 (2330-TW) 早盤一度跌破千元，SEMI 與 TechInsights 攜手發布半導體製造監測報告 (SSM)，因 AI 資料中心投資需求強勁，預估全球半導體出貨 Q4 再增 20%，這代表台積電在今年 Q4 出貨將再度大增，因全球先進半導體都在台積電手上，美國政策非常強硬其實也會傷到自己，提到先進製程與封裝就不可以遺忘昇陽半(8028-TW)，11 月 18 日就明確指出昇陽半(8028-TW) 已回測波段低點的位置，為領先布局的良機，昇陽半搶攻晶背供電商機，為了達到晶背供電的技術突破，「晶圓薄化」為重要一環，在晶圓薄化業務方面，受惠 AI 伺服器應用需求，營運逐漸升溫並改善產品組合，晶背供電也需導入承載晶圓，昇陽半在此一技術，也居於產業領先地位，操作半導體設備股就一定要直接聯想到徐老師。

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