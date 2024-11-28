川普2.0執政科技股尚勇 6檔全球型基金翻倍漲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-28 16:15

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川普執政，傳產股優於科技股只是迷思，此次川普重返白宮，對正在高速發展的 AI 產業，更是加速器，不僅擬鬆綁 AI 監管，並且擬任命「人工智慧沙皇」(AI czar)，專責 AI 事務，卡位 AI 優勢的長線多頭行情，可透過優異的全球型基金布局。據晨星統計，有六檔全球型基金在川普上次執政期間締造了超過翻倍的績效，奪冠的統一全球新科技基金以 173.37% 遙遙領先群雄。

川普上一次執政，掀起全球股市驚滔駭浪，據彭博統計，在川普上次任期期間 (2017/1/20~2021/1/19)，MSCI 全球股票指數上漲 69.44%，原本外界以為最受惠的傳產股，其所代表的道瓊工業指數僅漲 56%。反倒在長期產業趨勢發展的驅動下，費城半導體指數漲幅超過 200%，以科技為主體的那斯達克 100 指數大漲 156.69%。可以看出，「非典型」領導風格的川普，過去雖然常造成市場震盪，但依然擋不住 AI 發展席捲全球的強勁勢頭。

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針對明年全球投資展望，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美、歐、中三大經濟體表現都不錯，美國 GDP 更已上修，回歸基本面，全球市場多頭依舊可期，而發展 AI 已是各國政府跟企業的共識，AI 龍頭股將最先受惠。整體來說，現在 AI 還在 Early stage(早期階段)，預估到 2030 年 AI 的產值年複合成長率高達 4 到 5 成。

郭智偉表示，明年 AI 的成長動能將來自三方面，首先是演算法，2025 年大語言模型 LLM 將進行升級，對 GPU 的算力需求，是舊模型的 5~10 倍，AI 晶片將更供不應求。第二是輝達的新晶片 Blackwell，預計在 2025 年第一季開始量產，將帶動相關硬體供應鏈進入獲利實現階段。第三是 CSP(雲端服務供應商)2025 年資本支出的預估成長率，由 10% 上修至 20%。