半導體夯！櫃買聯手富邦證辦法說 家登、廣穎和世界獲熱烈迴響

櫃買中心表示，受邀參加本場法說會的 3 家公司均為半導體產業領域之績優企業，包括半導體載具及設備製造商家登（3680-TW）、記憶體模組廠商廣穎（4973-TW）以及晶圓代工廠世界（5347-TW），本次為櫃買中心首次與證券商於國內合作辦理法人說明會，由富邦證券洽邀專業投資機構，與上櫃公司以一對多小型座談會形式進行，藉由與上櫃公司間深度交流，機構法人能夠深入了解優質上櫃公司之發展策略、營運動態以及未來布局規劃，現場互動熱烈，為本次活動畫下圓滿句點。

櫃買中心進一步指出，為增進上櫃公司與投資人溝通之管道及頻率，促進投資人瞭解公司營運策略和企業價值，櫃買中心已修章明訂全體上櫃公司自 114 年起每年至少辦理 1 次法人說明會，未來仍將持續提供不同形式之法人說明會或業績發表會，鼓勵上櫃公司與投資人或股東進行交流，增進雙向溝通效率，進而提升公司資訊透明度及能見度。