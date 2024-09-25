建商欣巴巴1-8月估稅後純益3.3億元 每股純益3.96元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-25 16:36

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建商欣巴巴 (9906-TW) 在下半年新個案完工入帳的有利挹注之下，扭轉上半年的虧損局面，累計 2024 年 7-8 月稅後純益 3.33 億元，每股純益爲 4 元，加計上半年財報，1-8 月稅後純益 3.3 億元，每股純益 3.96 元。

欣巴巴 2024 年累計上半年營收 7.22 億元，稅後小幅虧損 334 萬元，每股淨損 0.04 元。不過，欣巴巴 7 月營收跳升至 13.93 億元，8 月也達 6.77 億元，7 月及 8 月營收合計達 20.7 億元，大幅超越上半營收，主要是欣巴巴在桃園龜山「欣時代」案 4 月完工並陸續展開交屋，入帳高峰期將落在下半年，第 3 季起營運大幅走升。

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欣巴巴自結累計 2024 年 7-8 月稅後純益 3.33 億元，每股純益爲 4 元，加計上半年財報，1-8 月稅後純益 3.3 億元，每股純益 3.96 元。

欣巴巴 2024 今年已有桃園龜山「欣時代」完工交屋中，「欣時代」案總銷 28、29 億元，已售逾 9 成在 4 月完工，但上半年的貢獻度並不大，7 月起才真正進入交屋高峰期，今年內有望全數完成交屋。

欣巴巴在第四季還將有總銷 12 億元的台南「欣府城 - 一品樓」完工入帳，該案已全數完銷。欣巴巴指出，今年完工案量達到 40 多億元，下半年營收優於上半年，毛利率也同步看升。