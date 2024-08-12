弘凱光電上半年EPS 1.07元 看好車用下半年成長力道
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-12 12:37
光電廠弘凱光電 (5244-TW) 發布 2024 年上半年財報，稅後純益 0.73 億元，年增 8.4%，每股盈餘 (EPS) 1.07 元。弘凱表示，車用產品是公司重要成長動力，看好下半年發展。
弘凱光電 (5244-TW) 第二季營收 2.1 億元，季增 22.2%，年增 8.9%；毛利率 45.3%，季增 2.5 個百分點、年增 2.3 個百分點；營業利益 0.31 億元，季增 14%，年減 0.001%；營益率 14.7%，季減 0.5 個百分點、年減 1.3 個百分點；稅後純益 0.35 億元，季減 11.6 %、年減 3 %；每股純益 0.5 元。
累計上半年營收 4.0 億元，年增 2.0%；毛利率 46.5%，年增 1.2 個百分點；營業利益 0.59 億元，年減 9.8 %；營益率 14.8%，年減 2.2 個百分點；稅後純益 0.73 億元，年增 8.4%；每股純益 1.07 元。
公司總經理曾智宏表示，儘管受到中國市場消費力減弱的影響，弘凱通過專注高技術含量產品，成功維持毛利率的上升趨勢，上半年毛利率達 46.5%，較去年同期提升 1.2 個百分點，車用產品營收佔比穩定在四成左右，成為公司重要的增長動力。
弘凱提到，旗下智慧 IC LED 產品已廣泛應用於智慧座艙，並積極開拓海外市場，包括日韓、美國及歐洲客戶，以分散地域風險，弘凱也在消費電子領域尋求突破，成功進入美日遊戲機台和歐洲光療器材市場，為營收增長注入新動力。
展望未來，曾智宏指出，AI 筆電市場的崛起將帶來新的機遇，弘凱正加速開發適用於商用和電競筆電的鍵盤應用產品，以把握即將到來的換機潮。儘管當前全球經濟環境充滿挑戰，弘凱仍對下半年的車用市場和新興應用領域保持樂觀態度。
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