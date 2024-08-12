弘凱光電上半年EPS 1.07元 看好車用下半年成長力道

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公司總經理曾智宏表示，儘管受到中國市場消費力減弱的影響，弘凱通過專注高技術含量產品，成功維持毛利率的上升趨勢，上半年毛利率達 46.5%，較去年同期提升 1.2 個百分點，車用產品營收佔比穩定在四成左右，成為公司重要的增長動力。

弘凱提到，旗下智慧 IC LED 產品已廣泛應用於智慧座艙，並積極開拓海外市場，包括日韓、美國及歐洲客戶，以分散地域風險，弘凱也在消費電子領域尋求突破，成功進入美日遊戲機台和歐洲光療器材市場，為營收增長注入新動力。

展望未來，曾智宏指出，AI 筆電市場的崛起將帶來新的機遇，弘凱正加速開發適用於商用和電競筆電的鍵盤應用產品，以把握即將到來的換機潮。儘管當前全球經濟環境充滿挑戰，弘凱仍對下半年的車用市場和新興應用領域保持樂觀態度。