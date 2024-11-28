鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至37.9元，預估目標價為950元
鉅亨網新聞中心 2024-11-28 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.55元上修至37.9元，其中最高估值42.6元，最低估值35.41元，預估目標價為950元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|42.6(42.6)
|65.53
|53.53
|最低值
|35.41(35.41)
|38.65
|44.5
|平均值
|38.38(37.66)
|50.42
|49.02
|中位數
|37.9(36.55)
|53.38
|49.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19,314,000
|25,585,000
|29,122,920
|最低值
|18,375,300
|21,850,000
|23,612,000
|平均值
|18,897,790
|23,707,920
|26,367,460
|中位數
|18,955,500
|23,622,180
|26,367,460
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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