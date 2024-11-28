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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至37.9元，預估目標價為950元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.55元上修至37.9元，其中最高估值42.6元，最低估值35.41元，預估目標價為950元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值42.6(42.6)65.5353.53
最低值35.41(35.41)38.6544.5
平均值38.38(37.66)50.4249.02
中位數37.9(36.55)53.3849.02

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值19,314,00025,585,00029,122,920
最低值18,375,30021,850,00023,612,000
平均值18,897,79023,707,92026,367,460
中位數18,955,50023,622,18026,367,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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