〈能源盤後〉以色列 真主黨停火 原油收低 但本周仍恐見大波動

鉅亨網編譯許家華 2024-11-27 06:54

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原油期貨價格周二 (26 日) 小幅走低，因以色列和伊朗支持的真主黨之間敲定停火協議，緩解了市場對中東供應風險的擔憂。

能源商品價格

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1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 17 美分或近 0.3%，收每桶 68.77 美元。根據道瓊市場數據，周一近月 WTI 原油價格下跌 3.2%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 20 美分或 0.3%，收每桶 72.81 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 72.32 美元。此為交易較活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 1.99 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.24 美元。

12 月交割天然氣價格上漲 1.8%，收每百萬 Btu 3.43 美元，該期貨今日收盤到期。

市場驅動力

在以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議的消息傳出後，周二油價失去早盤支撐力，轉而收低。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，停火協議將至少在最初階段「消除部分戰爭溢價」。但 Flynn 指出，雖然某個地方可能會停火，但「另一處的局勢可能會升溫」。

據報導，以色列總理 Netanyahu 曾表示，倘若真主黨停火，以色列就能將重點放在伊朗上。鑑於伊朗是主要原油生產國，這可能會為石油帶來更多問題。

Flynn 表示，因應美國候任的川普政府已承諾對伊朗採取強硬態度，以色列的焦點也轉移，「市場的平靜可能會迅速消失」。他補充，「加上假期周的市場狀況，漲跌兩頭的價格波動可能會更誇大。」

由於俄烏戰爭加劇，引發俄羅斯核武威脅，激勵上周原油價格大幅上漲，WTI 原油價格漲逾 6%，但儘管如此，周一油價仍因以色列和真主黨之間可能停火的傳言而回落。