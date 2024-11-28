供應商被要求降本拉開新一輪車市價格戰？中國多家車廠高層講述實情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 08:40

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 被爆要求供應商降價 10%，引發熱議。

據《藍鯨新聞》周三（27 日）報導，日前一封名為「2025 年比亞迪乘用車降本要求」的郵件截圖在網上流傳。網傳郵件提及，2025 年市場競爭會更加激烈，進入「大決戰」、「淘汰賽」的階段。

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為增強乘用車的競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力，持續降本。因此，比亞迪對供應商所供貨產品提出要求：2025 年 1 月 1 日起降價 10%。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛周三發文回應稱：「與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。」

換言之，按照李雲飛的說法，要求供應商降價是真，但比例等可商量。那麼，這一做法是否為行業慣例，又是否合理呢？

「比較正常吧。」有不具名自主品牌副總經理稱，按照慣例，一般都可以商量，大家商量著辦，但可能比亞迪就發了個郵件通知，所以引發反彈。

對於車廠是否每年年底都要跟供應商談降價，有跨國車廠高層表示，經營指標、盈利要求等因素不同，每家的策略都不一樣。

「舉個例子，若今年賣了 90 萬台車，盈利可能只有（人民幣，下同）100 個億，但公司給明年定了 100 萬台車銷量，但要求盈利 200 個億，那就要評估哪些是可以降本的因素，供應商就是一方面。可能有些企業對盈利性指標沒有這麼嚴肅，比如說跟今年持平，那就不需要有很大的談判了，就是關鍵幾家供應商談談就結束了。」

官方數據顯示，比亞迪 10 月新能源車銷量首次突破 50 萬輛，達 50.27 萬輛，創歷史新高；今年 1～10 月，比亞迪新能源車銷量為 325.05 萬輛，較一年前激增 36.49%。

另比亞迪第三季財報顯示，第三季營收為 2,011.25 億元，年增 24.04%；歸母淨利潤 116.07 億元，增長 11.47%。今年 1～9 月，營收 5,022.51 億元，成長 18.94%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 252.38 億元，增長 18.12%。

不過，在前述跨國車廠高層看來，供應商有其成本底線，如果不是技術有很大的突破，成本很難下降，就算主機廠採購規模很大也比較難。

前述跨國車廠高曾看來，比亞迪要求供應商降價，不排除可能為明年打價格戰做準備。「明年價格戰肯定會延續。因為目前整個車市品牌太多太雜，未來市場份額肯定會朝頭部集中，但價格戰最終是否有利於消費者，要辯證來看，目前不少車已突破成本底線。」

值得注意的是，周三網上還流傳另一封疑似供應商回覆比亞迪的郵件，寫道已收到比亞迪要求供應商 2025 年起進一步降本 10% 的通知，但供應商表示「強烈不滿和嚴正抗議」，並呼籲比亞迪作為行業龍頭，應立足於長期發展，停止以無底線壓榨模式獲取短期利益。

比亞迪暫未就此網傳供應商郵件做進一步回應。

無獨有偶，除了比亞迪被爆要求供應商降價，上汽大通同日也被爆向供應商致信稱，「捲成本」將是 2025 年汽車行業的主旋律。上汽大通誠摯邀請供應商夥伴共同參與成本控制的大項目。「通過雙方的緊密合作，我們可以共同開發出更具成本效益的解決方案，實現雙贏的局面。進一步加強管理、提升品質、改進服務、提升效率、降低成本，提升複雜形勢壓力下的生存能力，目標降本：10%。」

對此，上汽集團相關人士稱：「這個還真不知道」。

在價格戰、行業轉型等挑戰下，除了車廠、供應商承壓外，汽車產業鏈下游經銷商的日子也不好過。中國汽車流通協會的數據顯示，2020 年至 2023 年，中國有超過 8,000 家汽車 4S 店退網關門，年均退網量超過 2,600 家。