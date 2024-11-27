「麟洋配」現身台灣精品獎！155家企業286件產品獲獎 重AI、永續及跨領域整合

有產業界奧斯卡獎稱譽的「台灣精品獎」於今 (27) 日下午在南港展覽館 2 館舉行頒獎典禮。今年第 33 屆台灣精品獎典禮中，揭曉 30 件奪得金、銀質獎的台灣精品，並表彰獲獎企業運用人工智慧（AI）新技術、重視永續發展、跨領域整合，追求創新的優異表現。奧運金牌羽球國手「麟洋配」王齊麟、李洋。亦驚喜現身



經濟部政務次長陳正祺、貿易署主任秘書戴婉蓉、外貿協會董事長黃志芳、各國駐臺使節、產學界重要貴賓等近 500 人今天也親臨現場，為台灣精品得獎企業精益求精的精神喝采。



本屆台灣精品獎共有 155 家企業 286 件產品，經多元領域的評審從研發、設計、品質、行銷等四大評選面向嚴格檢視，脫穎而出獲得台灣精品獎的殊榮，成為臺灣產業的傑出代表，並將以「台灣精品」作為共同品牌，進行國際行銷，進一步提升臺灣產業在全球市場的形象與競爭力。



其中，入圍第二階段台灣精品金銀質獎選拔的產品，通過來自美、英、德、日等國及我國專家評審的再次檢驗，最終由宏碁智醫股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司、明昌國際工業股份有限公司等企業之 10 件產品，榮獲金質獎的最高榮耀，另有 20 件獲得銀質獎。



陳正祺致詞表示，政府現階段積極推動五大信賴產業及綠色轉型政策，期盼善用臺灣在全球供應鏈的關鍵地位優勢，積極推動 AI 產業化及產業 AI 化。近年經濟部更擴大貿易支援，協助臺灣企業透過分散市場來降低風險、進行海外布局，提升企業在國際的能見度。



本屆獲獎產品中，資通訊產品突破 5 成（51%），其中生成式 AI 訓練工作站與解決方案為新時代產物。其次為機械及零組件類（11%）、家用設備及五金建材類（9%）、精密儀器及醫療健康器材類（8%）；其他產業也憑藉資通訊產業的優勢，積極應用人工智慧、物聯網（IoT）等新興科技，推動各自領域的智慧化發展。



例如健康醫療產業運用 AI 與物聯網技術，顯著提高健康檢測與護理工作的準確性，綠能技術及碳排放管理系統則呼應國際節能減碳的趨勢。獲獎產品展現了臺灣各行各業在數位轉型中的強大潛力與創新力，也凸顯臺灣產業在面臨全球挑戰時轉型的積極性。



經濟部推動「提升臺灣產業國際形象計畫」，運用多元的宣傳手法和展覽行銷，提升臺灣產業在國際上的專業形象，並透過台灣精品獎，激勵臺灣企業以研發、設計、品質、行銷四大面向持續追求創新，讓世界看見臺灣。



第 33 屆台灣精品獎得獎名單，請查詢台灣精品網站：https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2025winner/。