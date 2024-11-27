國家人才發展獎 大型企業獎：104、元大證、國泰證及中部汽車 台電獲團體獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-27 18:18

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國家人才發展獎 10 周年適逢十週年，今 (27) 日於台北寒舍艾美酒店盛大舉辦，由勞動部常務次長陳明仁親臨頒獎，全場 200 餘位嘉賓與會。獲得大型企業獎的四家企業中即有兩家金融業「國泰綜合證券 (股) 公司」與「元大證券股份有限公司」，及一零四資訊科技、中部汽車股份有限公司。

本年度共有 116 家事業單位報名參選，最終選出獲獎單位包含大型企業獎 4 家、中小企業獎 3 家、機關（構）團體獎 2 家、非營利團體獎 3 家及傑出個案獎 10 家，獲獎產業包含資訊、汽車、醫藥、金融、餐飲服務及機關團體等，獲獎單位不論在人才發展體系完整性、績效連結與創新發展等面向皆有優異表現，尤其在 AI 產業、綠領及跨域人文數位人才的培育投入更有亮眼成效。

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獲得大型企業獎的「國泰綜合證券 (股) 公司」，以數據科技和永續金融為核心，推動企業轉型，提升客戶數位體驗，2024 年客戶數已達到 204 萬人，較轉型前提升 3.4 倍。

中小企業獎的「這一鍋餐飲 (股) 公司」，是近年少數獲獎的餐飲服務業代表，面對餐飲業缺工問題，公司建立員工職涯地圖，推動數位人才發展工具及 3E 文化 (Experience、Exposure、Education)，支持員工培養第二專長和參加國際廚藝競賽，提升學習及留任意願，展現人才發展成效。另兩家獲獎企業為益網科技、暉致醫藥。

機關 (構) 團體獎「台灣電力股份有限公司訓練所林口核能訓練中心」，開發涵蓋碳排管理、能源管理及能源儲存等領域課程，有效支持國家策略目標，為電力產業培養優秀技術人才。另一得獎單位為勞動部勞發署高屏澎東分署。

獲得非營利組織獎的「財團法人資訊工業策進會」，致力推動國家資通訊產業研發與創新，成立數位轉型 ACE 學堂，培訓超過 3 萬人次資訊技術人才，助攻產業創新發展，成就備受各界肯定。另兩家得獎單位為彰化縣大愛長照服務關懷協會、新北市手工藝業職業工會。

陳明仁表示，感謝獲獎單位對於國內人才發展的用心及付出，面對全球環境快速變化，人才培育與養成變得十分關鍵，許多單位導入 AI 協作，達到作業簡化、效率提升的目標，也看到企業實踐永續與淨零碳排上所付出的努力，期望藉由今天的頒獎典禮表揚優秀單位外，也可以將卓越及創新的人才培育效益加以延續、擴大，促進國內人力資源的發展與投入，進而達成人才永續發展的目標。

最後，有感於勞發署北分署近來的事件，陳明仁感性脫稿演出，強調「我們都是人，理當互相尊重」，勉勵在場的每一位成為自己和職場工作夥伴的一道光，在工作中互相尊重與同理，彼此珍惜，一同為建立好的工作環境而努力。