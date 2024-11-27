關稅戰開打！順應時勢正確布局

永誠資產管理處 2024-11-27 17:11

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川普對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅計畫已開出第一槍，市場行情也陸續反應可能受影響之公司，比如在這些國家作為主要生產基地，且主要客戶位於美國市場者，多少會讓投資人擔心，未來出貨將受到更多價格壓力，若無法將額外增加之關稅轉嫁給客戶，那在獲利率表現上難免就會有負面影響，對於每股盈餘的影響也可能會是不小的數字。

相反的，若在被美國加徵關稅機率較低之市場作為主要生產基地，且也有在美國增加生產的話，除了能規避國際政經風險以外，更有機會相較於同業，取得更多與當地廠商合作、出貨機會，同時也會讓市場認為，在未來幾年中，這些公司的獲利率，得以有更出色表現。

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今天股價攻上漲停的機殼廠 6117 迎廣，便符合這樣的案例。

除了在今年初，伺服器應用之營業比重已經提高到了 5 成以上，將搭上此波 AI 擴張趨勢外，也因為在美國西岸設有工廠廠房，得以更加立足在美國目前釋出的加徵關稅政策中。

而在近一年以來，迎廣毛利率皆維持在歷史高檔，主因從原先獲利表現平淡，且議價空間較低之純機殼業務，轉型至整套機殼 / 機櫃之整合廠，更貼近當前客戶需求，也可以拉高毛利率；在散熱市場成長空間仍大的現狀下，明年獲利成長可期。另外在美國廠商部分，預期明年可增加產品產量，後續也有馬來西亞產能加入，以當前川普較容易在貿易上針對之國家來看，算是可以脫身於這波貿易壁壘的不利因素。

從台股資金輪動狀況來看，先前輝達股價已拉到相對高檔區，而台股中與 AI 伺服器之相關零組件或組裝廠，仍有不少還在整理階段，在前段時間已見到部分個股展開輪動，且再度因美國關稅政策而出現漲跌互見情況，能同步搭上兩項利多，且股價仍處在長天期均線附近者，有更多值得關注理由。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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