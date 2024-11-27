台灣電路協會擬訂國際PCB人才培育方案並與泰國進行產學合作

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-27 17:16

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台灣大型 PCB 廠如欣興 (3037-TW)、定穎 (3715-TW) 等積極投資泰國同時，台灣電路板協會 (TPCA) 今(27) 日表示，台灣 PCB 產業鏈近年來因應地緣政治變局，已有多家企業紛紛前往東南亞設立新投資計畫，滿足客戶分散風險要求。TPCA 自今年起籌畫「國際 PCB 人才培育計畫」並與泰國產學合作。

泰國 PCB 產業發展相對成熟，至今已有十餘家台資 PCB 廠宣布在泰國開設新廠，預計明 (2025) 年陸續量產後，可望加速泰國 PCB 產值大幅增長。在 PCB 產業鏈在南進熱潮下，國際人才需求殷切 TPCA 自今 (2024) 年起，便開始籌畫「國際 PCB 人才培育計畫」，內容包括產業推廣、課程培訓、就業媒合與留任獎勵，期望透過系統性推動人才培育與就業媒合，加速擴充具備 PCB 基礎知識人才快速就業之人數，為 PCB 產業海外基地建構長期人才管道。

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TPCA 指出，TPCA 自今年初便與泰國多校及泰國高教部轄下的泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室 (NXPO) 頻繁交流。在 TPCA 積極交流下，「國際 PCB 人才培育計畫」已獲泰國各校大力支持，更於今年 10 月底的「TPCA Show2024」推出豐富的泰國產學活動，邀請泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室 (NXPO)、吞武里國王科技大學 (KMUTT) 等來台訪問，並簽署「合作備忘錄 (MOU)」，正式為台泰雙方產學合作揭開序幕，攜手為 PCB 產業鏈架構完整的國際人才平台。

TPCA 已在泰國展開首期「國際 PCB 人才培育計畫」第一階段巡迴推廣說明會，各場都有逾百位學生參與，顯見泰國學子對投身 PCB 產業的高度興趣，會中 TPCA 說明參與此計畫的方式、數位課程資源與就業機會等，更邀請數家已在泰國投資的廠商進行互動，積極展現企業求才與育才的態度。此計畫以一年兩期為規劃，將持續與各校加強合作，為產學合作奠定良好 基石。

TPCA 並表示，展望未來，仍會持續深化各項實體與線上之人才培訓平台，並將培訓目標擴及台商所在之東南亞各地人才需求，除了跨足海外在地產學，也包含在台國際生，為產業擴充多元人才管道。