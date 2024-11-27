中福中壢廠2.1萬坪土地拚活化 董座陳建樂見各界提案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-27 17:30

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中福 (1435-TW) 董事長陳建今 (27) 日表示，目前中和總部已開始貢獻穩定租金收入，中壢廠 2.1 萬坪土地除了處分外，也不排除合作開發，歡迎各界提案，盼使公司重返獲利，擺脫連續虧損以及超過 20 年未發放股利的窘境。

陳建表示，中福擁有豐厚資產，包含位於新北市中和鬧區的 700 多坪總部，以及桃園中壢廠區 2.1 萬坪土地，但過往除了中壢廠部分區域租賃外，絕大部分區域閒置，已有 10 年未能有效利用，加上中壢廠因廠房老舊毀損，現已無法出租。

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陳建指出，新經營團隊進駐後，歷經 2 年資產整理，除了處分台中經營不善之酒品公司，中和總部辦公室整頓翻新後保留小部分辦公自用外，其他空間今年 2 月已全部出租，每年可挹注約 600 萬元收入，創造穩定現金流。