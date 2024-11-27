盤中速報 - 恆生科技指數上漲169.57點至4391.56點，漲幅4.02%
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 15:39
截至台北時間27日03:24，恆生科技指數上漲169.57點（或4.02%），暫報4391.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.94%
- 近 1 月：-6.96%
- 近 3 月：+20.53%
- 近 6 月：+11.12%
- 今年以來：+12.16%
焦點個股
銅概念領漲+10.08%。其中 中國金屬利用(01636-HK) 上漲 95% ; 萬國國際礦業(03939-HK) 上漲 2.68% ; 五礦資源(01208-HK) 上漲 2.26% 。
大中華區概念領漲+4.60%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 6.62% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 上漲 5.02% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 4.76% 。
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