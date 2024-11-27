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盤中速報 - 恆生科技指數上漲169.57點至4391.56點，漲幅4.02%

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 15:39


截至台北時間27日03:24，恆生科技指數上漲169.57點（或4.02%），暫報4391.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.94%
  • 近 1 月：-6.96%
  • 近 3 月：+20.53%
  • 近 6 月：+11.12%
  • 今年以來：+12.16%

焦點個股


銅概念領漲+10.08%。其中 中國金屬利用(01636-HK) 上漲 95% ; 萬國國際礦業(03939-HK) 上漲 2.68% ; 五礦資源(01208-HK) 上漲 2.26% 。

大中華區概念領漲+4.60%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 6.62% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 上漲 5.02% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 4.76% 。

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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數大中華區

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中國金屬利用0.091127.50%
萬國國際礦業12.222.17%
五礦資源2.691.51%
ＸＬ二南方恒科4.0947.57%
ＸＬ二南方滬深三3.815.02%
ＦＬ二南方國指2.3025.31%

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