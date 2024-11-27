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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為45.45元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 08:12


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.97元上修至5.05元，其中最高估值5.3元，最低估值4.8元，預估目標價為45.45元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.3(5.41)5.094.36
最低值4.8(4.8)3.492.66
平均值5.05(5.04)4.233.51
中位數5.05(4.97)4.063.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值221,033,000229,382,000214,331,000
最低值217,497,890202,483,430197,460,220
平均值219,472,900215,898,870205,895,610
中位數219,322,000217,008,760205,895,610

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.011.341.31-0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,356,523138,068,607103,872,35989,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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