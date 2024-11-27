鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為45.45元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 08:12
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.97元上修至5.05元，其中最高估值5.3元，最低估值4.8元，預估目標價為45.45元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.3(5.41)
|5.09
|4.36
|最低值
|4.8(4.8)
|3.49
|2.66
|平均值
|5.05(5.04)
|4.23
|3.51
|中位數
|5.05(4.97)
|4.06
|3.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|221,033,000
|229,382,000
|214,331,000
|最低值
|217,497,890
|202,483,430
|197,460,220
|平均值
|219,472,900
|215,898,870
|205,895,610
|中位數
|219,322,000
|217,008,760
|205,895,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.01
|1.34
|1.31
|-0.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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